Hier wäre normalerweise das Angebot an Feuerwerksmitteln für Silvester aufgebaut, zeigt Stephan Wittig, Geschäftsführer der Werkers Welt Jessen.

Jessen/MZ - „Ja, alles, was irgendwie mit Silvesterfeuerwerk zu tun hat, ist abgesagt“, bestätigt Stephan Wittig. Der Geschäftsführer des Baumarktes „Werkers Welt“ und der Baustoffhandlung Wittig GmbH in Jessen würde normalerweise in dieser Woche die Kunden mit Tüten voller Feuerwerksmittel sein Haus verlassen sehen. Seit Montag hätte er sie anbieten dürfen.