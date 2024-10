Jessen/MZ. - Die 45. Bowling-Stadtmeisterschaft in Jessen ist Geschichte. Im Schlosspark-Bowling sind am Sonntagabend die Entscheidungen gefallen. Jeder Teilnehmer konnte im Zeitraum von März bis August und dann noch mal bis kurz vor dem Titelkampf jeweils seine zwei besten Spiele in die Wertung einfließen lassen. Im Finale waren noch drei Spiele zu bestreiten. Heiko Zweering aus Blönsdorf ging als Favorit in die Abschlusswettkämpfe und war von dieser Position nicht mehr zu verdrängen. Er gewann mit 1.393 Zählern vor Olaf Taesch aus Schweinitz (1.364) und Donald Walther (rechts) aus Annaburg (1.322).

Gunnar John aus Elster erreichte den siebten Platz, dank seines ersten Spiels des Abends, in dem er 200 Punkte erzielte (höchster Wert im Finale). Er wurde somit für das herausragende Spiel bei den Männern geehrt, Antje Auch für das beste bei den Frauen (142).

Inzwischen läuft bereits die 46. Jessener Stadtmeisterschaft im Bowling, die im März 2025 entschieden wird.