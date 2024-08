Jessen/MZ. - „Das dauert heute aber lange“, hieß es am Sonnabendvormittag in der Runde der Jessener Armbrustschützen Schwarz-Gelb. Denn schließlich waren alle gespannt, wer der neue König in ihren Reihen wird. Die Entscheidung über den Vizekönig war recht schnell gefallen. Da stand fest, dass Sönke Krug diese Ehre zuteil wird. Er hatte die Leiste mit der Nummer sechs vom großen Strahlenkranz geschossen.

Dieses Ziel stand diesmal auf dem Grundstück von Andreas Hurtzig, dem im vergangenen Jahren ermittelten König. Er wünschte sich, dass ein ehrwürdiger Nachfolger gefunden wird. Darauf wurde angestoßen. Nachdem er und sein Vize Dieter Schaaf die Insignien der Hoheiten abgelegt hatten, begann die königslose Zeit. Und sie währte länger als im vergangenen Jahr. Da war bereits im zweiten Durchgang der große Jubel ausgebrochen, diesmal dauerte es bis zum vierten (wie übrigens auch vor zwei Jahren), ehe einer in dem Garten dicht umringt wurde. Harms Richter stand auf einmal im Mittelpunkt des Geschehens.

Kurz zuvor hatte er die Leiste mit der Nummer 20 mittels Armbrustbolzen von dem Strahlenkranz abgeschossen. Präsident Bernd Kleiner gratulierte und nahm die feierliche Krönung des neuen Königs vor, bevor dieser Glückwünsche weiterer Mitglieder der Gemeinschaft in Empfang nehmen konnte. Einen Titel bei den Armbrustschützen hat er schon mal innegehabt, ließ er wissen, den des Vize-Blütenkönigs. Doch nun ist der 65-Jährige, der als Projektingenieur arbeitet, der Schützenkönig. Das bringt ihm nicht allein am Tag des Schießens Ehre ein und eine Amtszeit von einem Jahr, sondern ebenso besondere Aufmerksamkeit im Festauszug am Sonntag durch Jessen. Da werden er und sein Vize Sönke Krug in dem Zug durch die Stadt chauffiert. Sönke Krug gehört seit etwa zwei Jahren den Armbrustschützen an, sagt der 53-jährige Bundeswehrsoldat.

Der Strahlenkranz wird im Garten des scheidenden Königs Andreas Hurtzig (links) enthüllt. (Foto: Grommisch)

Übrigens, die Armbrustschützen, die diese Tradition seit Jahrzehnten pflegen, können nicht allein (zumeist) gut auf den Strahlenkranz schießen, sondern sie können auch akzeptabel singen. Zu Ehren des neuen Königs und seines Vize wurde kurz nach der Krönung das Jessener Heimatlied angestimmt. Danach war reichlich Gelegenheit, den Wettkampf auszuwerten und in Erinnerungen zu schwelgen. Und erlebt haben die Armbrustschützen schon einiges.