Wer bei der Kürungszeremonie in Jessen mit Wissen geglänzt hat

Weinfest in Jessen

Jessen/MZ. - So schnell kann es gehen. Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Villa Teige“ zeigen am Dienstagabend, wie das Tempo beim Küren einer neuen Weinprinzessin deutlich erhöht werden kann. Sie nutzen den von ihnen besungenen Zauberstab und schon steht eine kleine Prinzessin auf der Naturbühne im Schlosspark. Dort wird bei prächtigem Sommerwetter das Kürungsprogramm für die 30. Jessener Weinprinzessin präsentiert. Die 21 Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sechs Jahren gestalten nach dem Einmarsch des Spielmannszugs (er feiert im Herbst sein 40-jähriges Bestehen), dem Einzug der Hoheiten und des Schul- und Heimatfestvereins sowie der Begrüßungen den ersten Programmpunkt, bei dem sie mitteilen, dass wohl, nach dem Motto eines Liedes von Reinhard Mey, in Jessen über dem Weinberg die Freiheit grenzenlos sein müsse.