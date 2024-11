Im Jessener Bauhof werden am Donnerstagnachmittag die Winterdienstfahrzeuge der Stadt mit Salz beladen, damit sie am Freitag zum Einsatz rollen können. Nils Busse befüllt hier in der Salzlagerhalle einen Streuanhänger an einem Traktor, der im Ostteil der Stadt auf Straßen unterwegs sein wird.

(Foto: Frank Grommisch)