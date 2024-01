Seit 60 Jahren gehört Armin Döbelt der Freiwilligen Feuerwehr Jessen an. Das wird in der Jahreshauptversammlung gewürdigt. Ortswehrleiter Daniel Prinz spricht ihm die Anerkennung der ganzen Truppe aus.

Jessen/MZ. - Von den 86 Alarmierungen, die von der Freiwilligen Feuerwehr Jessen im vorigen Jahr abgearbeitet werden mussten, befanden sich 60 Einsatzstellen in der Kernstadt Jessen. Die anderen waren in anderen Ortschaften bzw. in Nachbarstädten.