Sein Stiftungsfest hat der Männerchor Jessen am Sonnabend im Saal des „Schützenhauses“ gefeiert und dabei natürlich auch unter der Leitung von Andreas Kampfhenkel gesungen.

Jessen/MZ. - Der Verein hat einen festen Platz in der Kulturlandschaft in der Stadt Jessen und darüber hinaus. Burkhard Frank, Vorsitzender des Jessener Männerchors 1859 e.V. hat das am Samstagabend im Saal des „Schützenhauses“ festgestellt. Denn dort wurde das Stiftungsfest des Chors gefeiert, der nunmehr seit 164 Jahren besteht.