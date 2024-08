Als die Musiker von Karat am Sonntagabend die Bühne betreten, füllt sich das große Zelt schlagartig. Dann wird zwei Stunden lang in so manchen musikalischen Erinnerungen geschwelgt.

Jessen/MZ. - Das 186. Schul- und Heimatfest in Jessen ist vorüber. Mit dem Frühschoppen der „alten Jessener“, bei dem die Elbaue-Musikanten für zünftige Tanzmusik sorgten, und dem Familientag im Vergnügungspark haben die Organisatoren und viele andere Beteiligte am Montag die Schlusspunkte gesetzt. Doch da war die Festfahne schon eingeholt. Das ist diesmal entgegen den Vorjahren bereits am zeitigen Sonntagabend geschehen. Auf den Konzertgottesdienst in der Sankt-Nikolai-Kirche, in dem Annett Zöffel und Jack Lear musizierten, folgten der Ökumenische Abendsegen, bei dem der große Wunsch nach Frieden in der Welt dominierte.