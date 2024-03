Jessen/MZ. - Gottesdienstbesucher geraten ins Stutzen, als sie am Sonntag die Sankt-Nikolai-Kirche in Jessen betreten. Ist etwa die Uhr nachgegangen oder gilt eine andere Zeit für den Beginn? Denn als Frauen und Männer in das Gotteshaus hineingehen, wird dort bereits gesungen, geklatscht, macht das Publikum in den Bankreihen mit. Die Chorleiterin Eva von der Heyde ist voll in ihrem Element und motiviert die Akteure vor dem Altar und auch viele in den Zuhörerreihen.

Zwei Tage Workshop

Zum einen stimmt sie so auf den besonderen Gottesdienst ein, zum anderen ist das noch mal eine Probe für die Frauen und Männer, die sich in ihrer Freizeit intensiv mit der Musikrichtung Gospel befasst haben. Denn sie beteiligten sich am Freitag und Sonnabend an einem Workshop im Katharinensaal in Wittenberg. Der Gospelchor der Stadtkirche Wittenberg und der Jessener Gospelchor „Let’s Gospeln“ haben gemeinsam geübt. Welche Ergebnisse das gebracht hat, wird am Sonntag in dem Gottesdienst in Jessen präsentiert.

Jessens Kantor Napoleon Savelli bedankt sich für den Workshop, der viele Impulse für die weitere Arbeit geliefert habe. (Foto: Grommisch)

Eva von der Heyde, sie hat den Workshop geleitet und dirigiert die Chöre in Sankt Nikolai, ist sehr zufrieden. Die Sängerinnen und Sänger hätten sich von Beginn an auf das von ihr entwickelte Übungsprogramm eingelassen und gut mitgemacht. Das hat ihr Spaß bereitet. Überhaupt, Musik ist ihr Leben, sagt die Leipzigerin, die den Gospelchor „Open up Wide“ an der Thomaskirche leitet. Mit 17 Jahren habe sie zum ersten Mal einen Chor dirigiert und sofort gewusst: „Das ist mein Ding“. Mit dem Lied „Hoffnung für morgen“ leiten die beiden Chöre musikalisch den Gottesdienst ein. In seiner Predigt widmet sich Pfarrer Tobias Bernhardt der Planung des Lebens. Fleiß und Arbeit würden zwar geachtet, aber die Ziele im Leben würden dennoch häufig nicht erreicht. Nicht selten sei es nämlich von Bedeutung, die richtigen Menschen zu kennen. „Beziehungen nennt man heute Netzwerke“, sagt er und wendet sich den beiden Jüngern Jakobus und Johannes zu, die neben Jesus sitzen wollen, doch Jesus erteilt ihnen eine Absage, denn neben Jesus würden jene sitzen, die Gott dafür auswählt.

Wertvolle Anregungen

Jessens Kantor Napoleon Savelli dankt Eva von der Heyde für die Impulse, die der Workshop den Chören vermittelt hat. Es habe beim gemeinsamen Üben eine tolle Stimmung geherrscht, alle hätten viel Spaß gehabt. Das ist auch am Sonntag in dem Gottesdienst zu spüren. Napoleon Savelli erwähnt, dass die Jessener Lieder aus dem Workshop in ihr Repertoire aufnehmen und dass es wertvolle Hinweise zum Einsatz der Stimme beim Singen von Gospels gegeben hat. Es freut ihn, dass die Kirche so gut besucht ist. Bei vielen Zuhörern hat er Begeisterung gesehen. „Sie haben ein Lächeln im Gesicht.“ Sein Resümee: „Es hat sich gelohnt.“

Noch ein anderer Effekt ist eingetreten, den sich die Organisatoren von Workshops und Auftritten wünschen. An den Übungsstunden hat eine Interessierte teilgenommen, die nun die Gemeinschaft der Jessener Gospelsängerinnen bereichert. Und nach dem Auftritt am Sonntag erhält Napoleon Savelli eine Interessenbekundung zum Mitsingen.