Skilanglauflager im Erzgebirge Weiße Pracht in Johanngeorgenstadt macht Sekundarschüler aus Elster glücklich

33 Schüler der Sekundarschule Elster nehmen am Skilanglauflager in Johanngeorgenstadt teil. Warum ein Mädchen fast ausgerastet ist und an wen Olaf Däumichen den Staffelstab übergibt.