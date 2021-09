Wasserleitung bei Leipa beschädigt

Jessen/MZ - Einen Rohrbruch habe es am Dienstagabend im Seydaer Raum gegeben. Das machte in einem sozialen Netzwerk die Runde. Auf MZ-Nachfrage bestätigte die technische Leiterin des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Elbe-Elster-Jessen die Havarie. Es habe sich um einen Rohrbruch bei Leipa gehandelt.

Zwei Stellen

Eine Fremdfirma habe eine 300er Leitung sogar an zwei Stellen beschädigt. So die Information aus der WAZV-Verwaltung.

Die Versorgung der betroffenen Haushalte sei noch am Abend durch Umschluss wieder hergestellt worden. Die Trinkwasserversorgung werde in solchen Fällen aus der anderen Richtung an die betroffenen Orte herangeführt. Gemeldet worden sei die Havarie durch die Verursacher nach 17 Uhr, hieß es aus der WAZV-Verwaltung. Wie lange die betroffenen Haushalte am Abend ohne Wasser blieben, war ad hoc nicht zu erfahren.

Unterbrechung zur Reparatur

Der Bereitschaftsdienst des Verbandes sei sofort losgefahren, um den Umschluss auf die intakte Leitung zu vollziehen. Noch am Mittwoch sollten die betroffenen Haushalte per Flyer über die für den heutigen Donnerstag vorgesehene Reparatur der beiden Schadstellen informiert werden.

Das bedeute, die Versorgung werde von 8 bis 16 Uhr noch einmal unterbrochen. Ob die Zeit bis 16 Uhr tatsächlich benötigt werde, war im Vorfeld noch nicht abzusehen. Die Reparatur könne auch schneller gehen, so die Information aus der WAZV-Verwaltung in Grabo.