Welcher Wandel sich im Schlosspark-Bowling in Jessen vor wenigen Tagen vollzogen hat und warum dort jetzt auch Autorennen ausgetragen werden können.

Was sich im Schlosspark-Bowling Jessen verändert hat

Neue Technik in Jessen eingezogen

Ralf Hentschel freut sich über die Modernisierungen im Schlosspark-Bowling in Jessen und ist gespannt auf die Reaktionen der Besucher.

Jessen/MZ. - Wer öfter das Schlosspark-Bowling in Jessen besucht, der wird die jüngsten Veränderungen rasch bemerken. Obwohl, sagt Inhaber Ralf Hentschel, das Gros der Neuerungen sei für den Besucher gar nicht sichtbar.

Die neuen und größeren Monitore über den Bahnen fallen natürlich auf. Mit Daten gespeist werden sie mittels neuer Computertechnik, die über moderne Software verfügt. Die neuen Animationen auf den Monitoren ziehen die Blicke auf sich, die Grafiken sind modern gestaltet. Auch wenn es vielleicht bei der Jagd nach vielen Pins und Punkten nicht so laufen sollte, so sorgen die Animationen doch zwischendurch für gute Laune. Die Ergebnisse werden natürlich für jeden Spieler übersichtlich angezeigt. An den Bahnen selbst hat sich nichts verändert.

Über Ländergrenzen hinweg

Die neue Technik ist erst seit wenigen Tagen im Einsatz. Die ersten Reaktionen des Publikums fallen positiv aus, sagt Ralf Henschel am Freitag. Das Schlosspark-Bowling-Center sei damit auf dem neuesten Stand. Die neue Computer-Technik habe jetzt jene abgelöst, die seit der Eröffnung 2002 genutzt wurde. Für den Wechsel habe er sich entschieden, da die Geräte nun doch in die Jahre gekommen sind und die erforderlichen Reparaturen zugenommen haben.

Und die Neuerung ist sozusagen ein internationales Gemeinschaftswerk. In Deutschland wurde die Software aus Italien von einer niederländischen Fachfirma installiert. Zu den Veränderungen gehört, dass es neben dem klassischen Bowling auch Möglichkeiten für Spiele gibt. So kann der Bowlingwettbewerb auf den Bildschirmen als ein Autorennen dargestellt werden, was zum Beispiel für Kindergeburtstage interessant sein könnte, wie es Inhaber Ralf Hentschel bereits bestätigt bekommen hat. Aber auch für Erwachsene gibt es Angebote, die für das Punktesammeln beim unterhaltsamen Bowlen auf Zuspruch stoßen könnten.

Keine Folgen für Turniere

Für die Wertung der laufenden Jessener Stadtmeisterschaft im Bowling, an der sich 26 Leute beteiligen, hat der Technikwechsel keine Konsequenzen. Das Finale wird planmäßig Ende September ausgetragen.

Und auch am Modus für das Turnier zum Jessener Schul- und Heimatfest Anfang August ändert sich nichts. Zu den bereits gemeldeten 14 Mannschaften ist noch eine hinzu gekommen. Die Schützengilde Jessen möchte ebenfalls in den Wettbewerb um den Pokal des Bürgermeisters eingreifen.

Information: Gelegenheit, die neue Technik kennenzulernen, ist noch dieses Wochende, danach sind erstmal Betriebsferien. Ab Ende Juli ist dann wieder geöffnet.