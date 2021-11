Was mit der neuen Lese-Ecke in der Stadtbibliothek Jessen erreicht werden soll

Jessen/MZ - Es sollte ein kleines Ereignis werden, die Neueröffnung der Jessener Stadtbibliothek nach kleinen Renovierungs- und Umbauarbeiten, mit Begrüßung durch Bürgermeister Michael Jahn, Kaffee, Tee und Keksen sowie Bastelangeboten durch den „Wir“-Verein. So hatte es sich Bibliotheksleiterin Andrea Arndt vorgestellt, aber wieder einmal macht die Corona-Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Angesagte Bücher

Nachdem Bibliotheksmitarbeiterin Kerstin Kratschke wie üblich am Dienstag um 13 Uhr die Tür aufgeschlossen hat, bleibt der Zustrom erst einmal verhalten und sie und ihre Schweinitzer Kollegin Petra Müller haben Luft, die neu erworbenen Medien für die Haupt- und die Nebenstelle in den Computer einzupflegen. Es sind hauptsächlich Bücher - einige davon stehen auf Bestsellerlisten, wie etwa „Mein Leben nach dem Tod“ von Mark Benecke oder von Hape Kerkeling „Pfoten vom Tisch - Katzen, andere Katzen und ich.“ Angesagt, vor allem bei den Leserinnen, sind Familiensagas, reihenweise. Und so stapeln sich die drei Folgen von „Die Schokoladenvilla“ (Maria Nikolai) auf dem Arbeitstisch der Bibliothekarin, dazu der neueste Band der Reihe „Fräulein Gold“, in der Anne Stern eine Berliner Hebamme in den 1920er Jahren zur Protagonistin macht.

Bei den Sachbüchern wird gern zu Ernährungsratgebern und Büchern zu Gesundheit und Wohlbefinden gegriffen. Dem kamen die Bibliotheksmitarbeiterinnen beim Einkauf nach, unter anderem mit Ratschlägen der aus Film und Fernsehen bekannten „Ernährungsdocs“, diesmal zum Intervallfasten, und mit dem Buch der Ärztin und Filmschauspielerin Marianne Koch. Die 90-Jährige ist beredtes Beispiel dafür, was sie in ihrem Buch beschreibt: Dass es gelingen kann, bis in ein hohes Alter geistig jung, gesund und voller Elan zu bleiben.

Auch Reiseführer gehören zu den exakt 762 Neuerwerbungen in diesem Jahr. Der Pandemie geschuldet, ist laut Kerstin Kratschke mehr Reiseliteratur zu Zielen in Deutschland gefragt; „Großstädte wie Hamburg“, oder zu Sehenswürdigkeiten auf den Routen von Flusskreuzfahrten.

Für die Kinder das Beste

Aber was ist denn nun das Neue an der Neueröffnung? Die beiden Stammleser, die unter Mittag in den Räumen stöbern, können doch die Lese-Ecke mit gemütlichen Sesseln und dekorativen Lampen kaum übersehen haben! Jedenfalls äußern sie sich nicht über die Veränderung. „Männer eben“, sagt Petra Müller augenzwinkernd. Für das Lesecafé, das nach der Pandemie wieder regelmäßig stattfinden soll, ist das das passende Ambiente.

Intention von Bibliotheksleiterin Andrea Arndt bei der Umgestaltung war es, eine Möglichkeit zum Verweilen zu schaffen, auf dass sich Leser eine Auszeit von Alltagshektik gönnen und das eine oder andere Buch anlesen.

Oder dass sie mit den Kindern die neuen Erzählkoffer erkunden (ohne dass die Erwachsenen auf dem Teppich sitzen müssen). Obwohl für alle Nutzer gedacht, hätten sich bislang nur Kindergärten für die mit Büchern und viel Zubehör zum jeweiligen Thema bestückten Boxen interessiert. „Das kostet mehr Zeit, als wenn man den Kindern nur ein Buch in die Hand drückt oder eine CD einlegt. Die haben die Eltern meist nicht“, bedauert Kerstin Kratschke.

Geöffnet ist die Stadtbibliothek Jessen ab sofort wieder Montag 13 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag 13 bis 18 Uhr sowie Freitag 10 bis 13 Uhr.