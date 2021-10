Was beim Annaburger Oktoberfest geboten wurde

Was Vereine aus der Stadt Annaburg an zwei Tagen bieten.

Annaburg/MZ - Nach zwei Sommern pandemiebedingter Festabstinenz zeigten sich die Annaburger am Wochenende beim „Oktoberfest der Vereine“ richtig in Feierlaune. Ausgelassene Stimmung herrschte Sonntagvormittag im Biergarten der Gaststätte „Goldener Ring“ lange bevor das von Bürgermeister Stefan Schmidt angestochene Fässchen Freibier geleert war. Dafür sorgten neben den Falkenberger Blasmusikanten am Vormittag die Kinder aus Grundschule und Kindertagesstätte mit ihren Auftritten, für die sich die Gäste mit reichlich Beifall und Spenden bedankten. Am frühen Nachmittag konnten sie noch die Darbietungen der Lebiener Tanzmäuse und der Showtänzer des Jessener Freizeittreffs Wiesengrund erleben.

„Der ganze Saal hat gebebt“, so wurde es am Sonntag der MZ berichtet, als am Vorabend die Dresdner Partyband „Flashdance“ loslegte. Das habe viele junge Leute angezogen. Getanzt wurde auch Samstagvormittag auf dem Vereinsgelände in der Holzdorfer Straße. Karin Reihs vom Förderverein Porzellaneum brachte Besucher in Bewegung, unter anderem mit Haselnuss-Tanz und einer Einführung in die chinesische Kampfkunst Tai Chi. Die Knaller, die die freiwillige Feuerwehr zündete, dienten nicht dem Spaß, sondern der Warnung, Abstand zu halten, wenn ein Brand auf Spraydosen überzugreifen droht. Außerdem zeigten die Kameraden, was passiert, wenn ein Fettbrand mit Wasser gelöscht wird. Auch wer in der Tombola des Heimatvereins Groß Naundorf zugunsten des örtlichen Spielplatzes kein Losglück hatte, konnte die Stunden in der Gemeinschaft als Gewinn verbuchen.

Nicht nachmachen! Florian Matthies und Pascal Obst zeigen, was passiert, wenn man einen Fettbrand mit Wasser zu löschen versucht. Ute Otto

Derweil lässt Christian Grosch an der Gulaschkanone der Freiwilligen Feuerwehr Annaburg nichts anbrennen. Ute Otto

Und immer schön aufpassen: Beim rumänischen Haselnuss-Tanz wechselt mal ganz schnell die Richtung. Fotos: Ute Otto

Der vierjährige Ragnar versucht sein Glück im Lostopf des Heimatvereins Groß Naundorf. Unten: Juliane Lehmann vom Bürgerschützenverein leitet Neulinge beim Bogenschießen an. Ute Otto

Ausgelassene Stimmung herrschte bei kleinen wie großen Gästen gleichermaßen. Fotos: Ute Otto

Nach ihren Auftritten sammeln die Kinder für Grundschule und Kindergarten. Ute Otto