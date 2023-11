Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Wofür sollte in der Stadt Jessen im kommenden Jahr Geld ausgegeben werden? Nach dem Finanzausschuss, in dem unterschiedliche Standpunkte vertreten wurden, hat sich der Hauptausschuss am Dienstagabend im Jessener Schloss ausführlich mit dem Thema befasst. Zu der Beratung hatte der Ausschussvorsitzende, Bürgermeister Michael Jahn (SPD), nicht allein die Mitglieder des Gremiums erwartet, sondern auch andere Stadträte, um in der Aussprache eine größtmögliche Übereinstimmung erzielen zu können. Doch der Blick in den Ratssaal im Jessener Schloss machte deutlich, dass die Einladung nicht so angenommen wurde, wie sich das der Bürgermeister erhofft hatte. Lediglich fünf Stadträte, die nicht dem Hauptausschuss angehören, hatten sich dazu eingefunden. Auch wenn dieses Thema erst als Tagesordnungspunkt 15 vermerkt war, nahm es die größte Zeitspanne der Beratung ein. Die Vorschläge der Verwaltung wurden ausführlich erläutert, Amt für Amt.