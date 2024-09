Seyda/Mz. - „Jetzt ist es soweit“, sagt Seydas Ortsteilbeiratsvorsitzender Matthias Wegener am Montagvormittag. Unter dem Pavillon, der auf der Baustelle aufgestellt wurde, drängen sich wegen des ungemütlichen Wetters viele dicht an dicht. Schließlich sollen die Hauptpersonen, die künftig vor allem die neue Sporthalle in Seyda nutzen werden, nicht fehlen. Mädchen und Jungen aus der Grundschule und der Kindertagesstätte „Spatzennest“, beide Einrichtungen befinden sich unmittelbar neben der Baustelle, sind dabei und gespannt darauf, wie so eine Grundsteinlegung abläuft. Ansonsten verfolgen sie natürlich an jedem Tag, was sich vor ihren Einrichtungen verändert.

