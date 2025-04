„Metallbau & Schlosserei“ Schulze aus Gadegast feiert 20. Geburtstag. Wie sich Vater und Sohn die Aufgaben teilen, warum eine Feier erst in Planung ist und was ein junger Afghane erzählt.

Gadegast/MZ. - „Für eine richtige Feier hatten wir noch keine Zeit“, meint Matthias Schulze, der vor 20 Jahren das gleichnamige Metallbau-Unternehmen in Gadegast gegründet hat, an dessen Spitze seit 2017 Sohn René steht. Der Seniorchef betont, dass aufgeschoben nicht aufgehoben heißt. Doch in Zeiten voller Auftragsbücher sei es nicht einfach, einen passenden Termin zu finden. „Wir denken uns was aus“, meint er, denn die Mitarbeiter sollen spüren, dass die Chefetage ihre Arbeit sehr schätzt.