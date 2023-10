Am Mittwoch, 1. November, wird über mehrere Stunden in der Kirche Holzdorf an junge Männer erinnert, die in der Armee der DDR den Dienst mit der Waffe verweigerten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Holzdorf/MZ. - Am Mittwoch, 1. November, wird in Holzdorfs Kirche an die Bausoldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) in der DDR erinnert. Warum gerade an diesem Tag? Organisator Frank Boche hat dafür eine einfache wie logische Erklärung. Am 1. November 1973 wurde er nach Holzdorf einberufen. Dieses Jubiläum sollte nicht unerwähnt verstreichen und er sei in der Kirchengemeinde auf offene Ohren für sein Vorhaben gestoßen.