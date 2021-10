Warum es bei Städtischen Betrieben in Annaburg erneut einen Führungswechsel gibt

Annaburg/MZ - In den Städtischen Betrieben Annaburg hat sich eine gravierende Veränderung vollzogen. Der kommunale Eigenbetrieb der Stadt hat eine neue Chefin. Die Führung hat jetzt Silke Schneider inne. Wieder, muss dazu angemerkt werden, denn sie hat den kommunalen Annaburger Eigenbetrieb viele Jahre geleitet.

Anderer Chef seit 2017

Doch dann übernahm sie die Aufgabe der Kämmerin in der Stadtverwaltung. Wer soll künftig den Betrieb führen? Sieben Leute hatten sich beworben. Stephan Mehlis aus Herzberg wurde als der Geeigneteste angesehen, erhielt den Zuschlag und wurde im August 2017 vom Stadtrat als Betriebsleiter bestätigt. Doch die Amtszeit währte nicht lange. Auf eigenen Wunsch hat er das Arbeitsverhältnis zum 30. September dieses Jahres beendet, wurde in der Oktober-Stadtratssitzung, die in Hohndorf zusammenkam, informiert. Weitergehende Auskünfte gab es dazu nicht. Der Stadtrat hatte nun darüber zu entscheiden, dass der bisherige Betriebsleiter abberufen wird und Kämmerin Silke Schneider in Personalunion übernimmt. Dagegen hatte keiner der Stadträte etwas einzuwenden.

Die Weichen dafür waren bereits in einer gemeinsamen Sitzung von Hauptausschuss und Finanzausschuss sowie Betriebsausschuss gestellt worden. In dieser Beratung war vorgeschlagen worden, dass Silke Schneider wieder diese Aufgaben übernimmt. Sie habe bereits bis 2017 den Eigenbetrieb geleitet und könne sich somit wieder schnell in die verbleibenden Aufgaben des Eigenbetriebs einarbeiten, hieß es in der Begründung des Beschlusses im Stadtrat. „Darüber hinaus wird ein Vorteil darin gesehen, dass im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung eine bessere Abstimmung zwischen Haushalt der Stadt und des Eigenbetriebs möglich ist.“

Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) hatte Silke Schneider bereits kommissarisch mit den Aufgaben der Eigenbetriebsleitung beauftragt. Er hat keine Zweifel, dass die Kämmerin die-se zusätzliche Herausforderung meistert. Außerdem lässt er anklingen, dass über Strukturveränderungen in den Städtischen Betrieben nachgedacht wird.

Geringere Personalkosten

Zur Bewältigung des Aufgabenspektrums sei jetzt zudem vorgesehen, eine Stelle für eine Betriebsassistenz in Teilzeit mit geringer Entgeltgruppe vorzusehen, wodurch sich insgesamt die Personalkosten reduzieren würden.

Der kommunale Eigenbetrieb hat in Annaburg immer mal wieder für Diskussionen gesorgt. Der damalige Bürgermeister Erich Schmidt hatte sich 2015 für dessen Auflösung ausgesprochen und wollte die Aufgaben in die Stadtverwaltung integrieren. Es könnte effizienter gearbeitet werden, so sein Standpunkt. Der spätere Nachfolger von Erich Schmidt im Amt des Bürgermeisters, Klaus-Rüdiger Neubauer, und andere waren allerdings dagegen. Das Bestreben von Erich Schmidt fand keine Mehrheit.