Elster/MZ. - „Ein Neustart ist nie einfach“, sagt Jana Nikschtat und leitet so auf der Internetseite „gofundme“ ihren Spendenaufruf ein. Auf der Crowdfunding-Plattform bittet sie um Geld für die Tischtennis-Abteilung des SV Eintracht Elster. Genauer gesagt für den Nachwuchs.

Bis vor drei Jahren gab es hier eine recht rege Beteiligung – vor allem im Erwachsenenbereich. Sogar Wettkampfmannschaften hatten sich gefunden. Doch nach „Querelen“ unter den Mitgliedern, erzählt Jana Nikschtat, war dann Schluss bei den Erwachsenen. „2019 war dann auch die komplette Kinderabteilung leer gefegt“.

Zum Leben erweckt

Jana Nikschtat ist Trainerin und wie sie selbst sagt, „die Allroundwaffe“ der Tischtennisspieler. Durch Aktionen, wie Besuche in den Schulen, Zusammenarbeit mit dem Jugendclub und der Feuerwehr gelang es ihr, die Kinderabteilung wieder zum Leben zu erwecken. Und so trainieren heute wieder zehn Jungen und Mädchen Tischtennis in Elster. Mehr Mitglieder auch im Erwachsenenbereich zu bekommen, das ist ein Ziel der engagierten Trainerin. Selbst wenn zunächst der Fokus auf Freizeitsport liegt. Irgendwann sollen die Elsteraner auch wieder bei Wettkämpfen antreten, wenn es nach der Trainerin geht.

Und damit wieder zurück zur Spendensammlung: Damit das gelingt, wieder Wettkämpfe zu bestreiten, benötigen die Vereinsmitglieder dringend Geld. Denn die Tischtennisplatten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen der Wettkampfordnung, erklärt Nikschtat. „Wir wollen auch wieder Landesranglisten-Turniere hier stattfinden lassen.“ Um das künftig gewährleisten zu können, braucht es dringend neues Equipment. Fördermittel seien bereits beantragt, Doch allein die Tische „sind extrem teuer“. Jana Nikschtat spreche hier nicht von solchen Exemplaren, wie es sie im Baumarkt zu kaufen gibt. „So ein wettkampftauglicher Tisch kostet etwa 1.000 Euro“. Vier neue Spieltische und vier Netze möchte der Verein anschaffen. „Turniere sind auch eine wichtige Einnahmequelle“, erklärt Nikschtat. Schließlich müssen Trikots, Startgelder, Fahrtkosten, Übungsleiterpauschalen und verschiedene Beiträge an Verbände gezahlt werden. „Das gehört nun mal alles dazu“.

Jana Nikschtat merkt man förmlich an, wie sie für ihre Abteilung und ihren Nachwuchs lebt. „Wenn man nicht für den Sport brennt, dann kann man das nicht machen“. Sie selbst hat mit elf Jahren das Tischtennisspielen begonnen. Gerade im groß vorhandenen Sportangebot in Elster würde sich Tischtennis aus der Masse herausheben. „Wir können ein komplett anderes Angebot machen, als die üblichen Konfrontationssportarten wie Fußball oder Unihockey.“ Gerade als Einzelsportart würde Tischtennis enorm das Selbstbewusstsein der Sportler stärken: „Die Kinder blühen richtig auf!“

Charlotte Nikschtat (re.) trainiert mit Teamkollegin Emma Gündel. (Foto: Nikschtat)

Schnelligkeit und Köpfchen

„Mir macht Tischtennis Spaß, weil man schnell sein muss und Köpfchen braucht“, erklärt Anne Krais. Auch ihre Teamkollegin Charlotte Nikschtat spielt Tischtennis in Elster, „weil wir uns im Team unterstützen und ich meinen Heimatort vertrete.“ Im Übrigen seien die Mädchen – zumindest bisher – deutlich in der Überzahl.

Wer spenden möchte, findet die Aktion unter folgendem Link: www.gofundme.com

„Es ist einfach eine Bewegungssportart für alle. Unabhängig von Alter, Größe, ob man schnell oder langsam ist. Das kann man auch mit 80 noch machen!“ Interessierte sind herzlich eingeladen, zum Training zu kommen. Immer freitags ab 17 Uhr in der Turnhalle in Elster. Jana Nikschtat hofft nun auf genügend Spendengelder. 24 Spenden sind bisher eingegangen.