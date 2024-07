Mit fachlicher Unterstützung durch den Jessener Landschaftsbauer Robert Kühn pflanzt Olaf Peetz (re.) einen Tulpenbaum auf der Grünfläche neben dem großen Parkplatz in Schweinitz an der B 187.

Schweinitz/MZ. - Das Jubiläum des 20-jährigen Bestehens seines kleinen Unternehmens liegt zwar schon seit Januar zurück. Jetzt ist aber eine gute Zeit zum Bäumepflanzen. Als Mitglied des Gewerbevereins Schweinitz war Olaf Peetz vor einigen Tagen schon während des 199. Schul und Heimatfestes an einer solche Pflanzaktion beteiligt. Am vergangenen Freitag nun schenkt er seinem Heimatort einen Baum in eigener Sache.

„Renovieren und neugestalten“ steht als Motto über seinem Firmennamen „Malerservice Olaf Peetz“. Er war schon 15 Jahre in seinem Beruf tätig und dann arbeitslos, als sich der Schweinitzer entschloss, in das kalte Wasser der Selbständigkeit zu springen. Ein Schritt, den er seinerzeit schon länger im Auge hatte und seither keineswegs bereute. Am 12. Januar 2004 gründete er seinen Betrieb. Er arbeitet als Einzelhandwerker und bietet von Innenrenovierung bis Hausfassade alles an, was dazu gehört, erzählt er. Generell arbeitet er deutschlandweit. War schon von der Ostsee bis Bayern unterwegs. Inzwischen hat sich seine Auftraggeberschaft und damit sein Wirkungskreis aber weitgehend auf die nähere Region verlagert. „Wenn es passt, nehme ich aber weiterhin auch überregionale Aufträge an“, erklärt der 53-Jährige.

Groß Werbung zu machen, braucht er nicht. „Das läuft alles über Mundpropaganda durch Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde und Vereine.“ Viele Kontakte knüpfen konnte er zum Beispiel durch seine Mitgliedschaft im Handballverein und auch im Schweinitzer Spielmannszug.

Gepflanzt hat er übrigens am Freitag mit Unterstützung durch Landschaftsbau-Fachmann Robert Kühn aus Jessen einen Tulpenbaum. „Ich habe selber einen im Garten und bin begeistert davon.“ Als er Robert Kühn seinen Sortenwunsch vorstellte, habe der dies sofort als gute Wahl bestätigt. „Ein Tulpenbaum“, so erläutert Robert Kühn am Freitag, „ist schnellwüchsig und hat wunderschöne knallgelbe Blüten. Es ist immer ein schöner Anblick, besonders auch die Herbstfärbung“, schwärmt er geradezu. „Wir haben für heute extra ein kleineres Exemplar gewählt. Denn das gewöhnt sich besser an die Bodenbedingungen, als ein schon größerer Baum.“ Die Blüten, so bestätigt Olaf Peetz aus eigener Erfahrung, lassen allerdings noch eine Weile auf sich warten. Sie zeigen sich erst nach ein paar Jahren. Die Hauptblütezeit ist im April und Mai.

Aber, Olaf Peetz hat schon weitere Pläne: „Wir wollen im Herbst zwei oder drei Bäume in der Kindertagesstätte Birkengrund im Ort pflanzen. Sie haben sich alte Obstbaumsorten gewünscht. Das habe ich schon länger überlegt“, so stellt der Handwerker klar, „in diesem Jahr passt es nun gerade sehr gut.“ Das neue Bäumchen gießt Olaf Peetz aus zwei großen Kanistern mit Wasser. Und die Gäste „gießen“ mit „Sprudelwasser“ an.