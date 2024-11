Axien/MZ. - Jetzt geht es an die Auswertung. Nach den beiden Informationsveranstaltungen zum Stand der Planungen für den Flutpolder Axien-Mauken, am Mittwoch in Klöden, am Donnerstag in Axien, ist in den betroffenen Orten für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Außerdem werden sich Planer, Umweltministerium und Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) intensiv mit dem befassen, was sie zu hören bekommen haben. Für alle Beteiligten, so ist am Donnerstagabend in der Gaststätte „Friedenseiche“ in Axien zu vernehmen, ist es eine Fülle an Informationen auf dem Weg zu einem Großprojekt des Hochwasserschutzes.

