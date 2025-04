Elster/MZ. - Der sportliche Tipp von Schwester Luna ist goldwert. „Sie hat gesagt: Stell dir vor, du wirst von einem großen Hund verfolgt, der versucht, dich in den Po zu beißen“, erzählt Lia Timmler, die nach 350 Metern Expresstempo ihrer Tippgeberin überglücklich in den Armen liegt. Für das Mädchen aus der Grundschule „Elbkinderland“ (Jahrgang 2018) ist mit dem Sieg bei der Elbkinderlandmeile im Freizeitzentrum ein Traum in Erfüllung gegangen. Im vergangenen Jahr hat sie den Sieg knapp verpasst, mit dem imaginären Hund im Rücken läuft es sofort wie am Schnürchen. „Ich bin von Anbeginn volles Tempo gegangen und habe mich nicht umgedreht.“

