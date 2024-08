Elster/MZ/GRO. - Ein besonderes Musikereignis steht in Elster bevor. Am Freitag in der kommenden Woche, 23. August, ist die Veranstaltung MDR-Sommergesang an der Elbe in Elster zu Gast. Auf dem Gelände am Bootshaus werden der MDR-Rundfunkchor, die Sangesfreunde Listerfehrda und der Echo-Chor Elster ein Programm gestalten. Das ist zum einen der Chortradition in dem Elbeort gewidmet und zum anderen einer Ehrenamtlichen, die sich über Jahrzehnte für die Sängertradition engagiert und sich nach Meinung von Musikfreunden mal ein großes Dankeschön verdient hat, Chorleiterin Kerstin Müller.

Was die beiden einheimischen Chöre bieten werden, dazu wird es noch Absprachen geben, am bevorstehenden Montag bei der Probe in Listerfehrda, sagt Sabine Hirsch. Sie hat sich übrigens beim MDR-Rundfunk darum beworben, dass der Sommergesang in Elster Station macht.

Die beiden einheimischen Chöre bestehen seit 1999 und somit 25 Jahre. Sie sind aus dem ehemaligen Schulchor in Elster hervorgegangen, berichtet Sabine Hirsch. Seitdem bekannt sei, dass diese Veranstaltung nach Elster komme, sei die Vorfreude darauf sehr groß, habe sie wiederholt zu hören bekommen.

Anliegen der Aktion ist, so heißt es auf der Internetseite des MDR, dass die Rundfunksender MDR Kultur und MDR Klassik engagierte Menschen, die sich an ihrem Ort dafür einsetzen, Kultur erlebbar zu machen, würdigen möchten. Als Dank für diese gemeinschaftsstiftende Arbeit singt der international renommierte MDR-Rundfunkchor für diese Engagierten und mit den Menschen vor Ort. Man darf also gespannt sein, was in dem Open-Air-Programm am 23. August ab 19.30 Uhr am Bootshaus in Elster geboten wird.

Insgesamt sind in den folgenden Tagen zwölf Veranstaltungen des MDR-Sommergesangs in dem Sendegebiet, das die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen umfasst, angekündigt.