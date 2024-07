Jessen/MZ/gro. - Nach einer Pause wird es in diesem Jahr in Jessen wieder einen Radwandertag geben. Es ist die 23. Ausgabe der beliebten Familienveranstaltung, die 1998 von Intersport Klöpping ins Leben gerufen wurde und die schon verschiedene Veranstaltungsorte erlebt hat.

Entgegen dem üblichen Termin soll der Radwandertag bereits am zweiten September-Sonntag, das ist der 8. September, in fünf verschiedenen Orten gestartet werden. Anschließend geht es in Richtung Glücksburger Heide und von dort nach Jessen. Geboten werden abwechslungsreiche Touren, ein Stopp in der Weinmanufaktur Zwicker und das große Rawata-Finale auf dem Weingut Hanke mit Livemusik und der Verlosung mit drei Hauptgewinnen. Los geht es, wie erwähnt, an fünf verschiedenen Punkten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Gestartet wird um 9 Uhr auf dem Schulfestplatz in Jessen, um 9 Uhr in Annaburg am Beachvolleyball-Platz „Neuhäuser“ in der Holzdorfer Straße, bereits um 8.30 Uhr in Wittenberg auf dem Parkplatz von Intersport Klöpping, um 9 Uhr in Elster an der Fähre, und in Axien um 9 Uhr an der Firma Bodenständig. Im Weingut Hanke wird dann das große Rawata-Finale präsentiert, mit den beiden österreichischen Sängern und Musikanten Mario & Christoph. Dort fällt dann auch die Entscheidung wer sich über einen der drei Preise bei der Verlosung freuen kann, alles zum Ausklang der 23. Ausgabe des Radwandertages, zu dem die ganze Region eingeladen ist.