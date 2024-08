In Zahna-Elster wird am 27. Oktober über den hauptamtlichen Bürgermeister entschieden. Welche Kandidaten für diese Abstimmung zugelassen sind.

Wer wird ab Januar 2025 als hauptamtlicher Bürgermeister im Rathaus in Zahna tätig sein? Die Wahlberechtigten entscheiden am 27. Oktober darüber.

Zahna-Elster/MZ. - Wenige Minuten nach 13 Uhr war es am Mittwoch offiziell. Zur regulär anstehenden Bürgermeisterwahl in Zahna-Elster treten zwei Männer an. Der Wahlausschuss der Stadt hat im Rathaussaal in Zahna über deren Zulassung entschieden. Das Votum des Gremiums unter Leitung des stellvertretenden Gemeindewahlleiters Mathias Kruschke fiel einhellig dafür aus.