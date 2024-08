Jessen/MZ. - Es ist Stolz herauszuhören, als Reno Sperlich am Dienstag über den großen Vergnügungspark zum 186. Schul- und Heimatfest in Jessen spricht. Er sei sehr zufrieden, sagt der Platzmeister. Er habe viele positive Reaktionen von Besuchern gehört, denen die Platzgestaltung gefallen habe. Auch der neue Standort des Festzeltes am Ende des Vergnügungsparks sei zumeist gut angekommen.

Für die Schausteller, 50 Geschäfte waren von Freitag bis zum Montag auf dem Areal an der Schwarzen Elster präsent, sei es „eine runde Sache“ gewesen. Die Attraktion sei das Großfahrgeschäft „Flipper“ aus Dresden gewesen. Nach vielen Jahren stand es wieder mal in Jessen. „Das war der Renner“. Er habe zwar noch keine konkreten Zahlen vorliegen, aber nach seinem Eindruck seien am Freitag und Samstag mehr Besucher als in den Vorjahren auf dem Platz gewesen, am Sonntag habe sich die Gästeschar im erwarteten Rahmen bewegt. Das Bestreben, einen attraktiven Vergnügungspark zu bieten, sei aufgegangen.

Etwas unter dem üblichen Rahmen blieb die Zahl der Besucher am Familientag am Montag. Aber das habe womöglich daran gelegen, dass in Sachsen-Anhalt schon wieder Schulzeit ist.

Ein Großteil der Schausteller, Reno Sperlich schätzte am Dienstagvormittag etwa 50 Prozent, hat Jessen schon wieder verlassen und die nächsten Stationen angesteuert. Unmittelbar nach dem Familientag war mit dem Abbau begonnen worden. Am Dienstag war auch das Zelt an der Reihe. Für Reno Sperlich geht es nach ein paar Tagen Pause in Richtung Weinböhla in Sachsen.