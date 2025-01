Die Neunte Auflage des Vieh- und Bauernmarkts findet am Wochenende des 10. Mai im Freizeitzentrum Mügeln statt. Was sich dieses Jahr ändert und was den Veranstalter ärgert.

Frank Seide bereitet neunte Auflage vor: Das ändert sich in diesem Jahr auf dem Bauernmarkt in Mügeln

Mügeln/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen! Der Vieh- und Bauermarkt in Mügeln findet in diesem Jahr nicht an zwei Tagen statt. „Das ist das Ergebnis von vielen intensiven Gesprächen“, betont Veranstalter Frank Seide, der allen Händlern damit den gewünschten Schritt entgegenkommt. Am Sonntag, so der Hobbyschäfer aus Prettin im Rückblick auf die achte Auflage, haben die Besucher bei Blasmusik und gutem Essen mehr auf geselliges Beisammensein gesetzt und ihr Geld nicht zu den Händlern getragen. „Manche haben lange Anfahrtswege. Da sollte der Umsatz schon stimmen“, schiebt Seide erklärend hinterher.