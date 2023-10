Bundesverteidigungsminister Pistorius und die Landeschefs aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg verständigen sich am Flugplatz Holzdorf-Schönewalde über die Raketenpläne des Bundes. Wie der Besuch verlief.

So verlief der Besuch von Verteidigungsminister Pistorius auf dem Fliegerhorst

Waffensystem Arrow in Holzdorf

Holzdorf/MZ. - Mit seinem ersten Besuch am Bundeswehrstandort Schönewalde-Holzdorf hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montagvormittag ein Tor aufgestoßen und die Zukunft des Standortes auf eine neue Ebene gestellt. In Begleitung der Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff (CDU), und Brandenburgs, Dietmar Woidke (SPD), wollte Pistorius die kommenden drei Stunden jenes Areal inspizieren, das nach dem Willen der Bundesregierung schon bald zur „Boomtown“ werden soll.