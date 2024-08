Bischöfin Marianne Christiansen besucht mit Geistlichen aus dem Bistum Haderslev die Kirche Gentha. Warum die Dänen hier Station machen und was am 22. September gefeiert wird.

Gentha/MZ. - Als die beiden Busse vor dem Gotteshaus um die Ecke biegen, läuft Cornelia Türk die Stufen hinauf. Die Kirchenrätin erzählt, dass es beim Glockenläuten wichtig sei, den Rhythmus zu halten, sonst ist nicht das gewünschte „Ding-Dong“ zu hören. Zu schnell funktioniere nicht, so Cornelia Türk weiter, sonst verknotet sich das Seil über der Glocke.

„Den Bogen hat man schnell raus“, ergänzt Juliane Hesse, die auf den Erfahrungsschatz ihrer Oma baut und ebenfalls mehrfach im Jahr für die Ankündigung eines Gottesdienst zuständig ist. „Wir sind im Gemeindekirchenrat sechs Personen, da ist jeder mal dran“, erklärt Juliane Hesse, die mit weiteren Besuchern auf die Ankunft der dänischen Delegation wartet.

Kirchenrätin Cornelia Türk läutet gekonnt die Glocke. (Foto: Thomas Tominski)

Endlich! Angeführt von Pfarrer Thomas Meinhof aus Seyda laufen die Gäste aus Haderslev durch die Eingangstür – und fühlen sich sofort ein Stück zu Hause. Denn das unter Denkmalschutz stehende und 1624 errichtete Fachwerkgebäude besitzt nationenverbindenden Charakter. Auf Veranlassung von Hedwig von Dänemark, die im September 1602 den sächsischen Kurfürsten Christian II. in Dresden geheiratet und nach dessen Tod als Witwe auf der Prettiner Lichtenburg gelebt hat, ist das Gotteshaus als Hoffnungsträger errichtet worden. „Der 30-jährige Krieg hat deutliche Spuren hinterlassen. Laut Überlieferung sollen damals noch vier Personen im Ort gelebt haben“, erzählt Pfarrer Meinhof, der im Gottesdienst auch für den Frieden in der Welt betet.

Der neunte Besuch

Die dänische Bischöfin Marianne Christiansen hat nicht nur Geschenke mitgebracht. Mit in der Kirche sitzen 15 Pfarrerinnen und Pfarrer, die entweder in das Bistum Haderslev gewechselt sind oder nach dem Studium ihren Dienst antreten. „Wir sind bereits das neunte Mal hier. Es hat sich eine tolle Verbindung über die Jahre hinweg aufgebaut“, erzählt die Bischöfin, die explizit die tolle Gastfreundschaft lobt. Auf der Welt, führt sie in ihrer kurzen Rede aus, herrschen Krieg und Terror. Deshalb sei die Freundschaft, die Deutsche und Dänen in diesem kleinen Ort pflegen, so wichtig. Christen sollten überall auf der Welt dem Wort Gottes folgen und das Licht in die Welt tragen.

Die Seydaer Künstlerin Conny Sackwitz verteilt extra angefertigte Grußkarten an die Gäste aus Dänemark sowie alle Gottesdienstbesucher. (Foto: Thomas Tominski)

Im Rahmen des kurzen Gottesdienstes gibt Marianne Christiansen ein Versprechen ab. Bei der Feier am 22. September anlässlich des Jubiläums Bau der Kirche vor 400 Jahren ist die Bischöfin erneut zu Gast. Mit vor Ort ist zudem Ute Essegern, Behördenleiterin im Sächsischen Staatsarchiv, die auf dem gestifteten Altarbild laut Pfarrer Meinhof bei einem Besuch in Gentha eine Frau unter den Aposteln entdeckt hat, die zusammen mit Jesus Christus das letzte Abendmahl einnehmen.

Ob es sich um die Kirchenstifterin Hedwig handelt, wird an diesem Tag wahrscheinlich geklärt. Meinhof bezeichnet die Darstellung als mutige Tat, denn nach seinem Ermessen ist es zur damaligen Zeit nur möglich gewesen, solch eine Darstellung außerhalb viel befahrener Wege in einem Gotteshaus aufzuhängen. Für das Jubiläumsfest hat die Gemeinde extra Tassen und Kugelschreiber anfertigen lassen.

Ortswehrleiter Marco Kralisch empfängt die dänische Bischöfin. (Foto: Thomas Tominski)

Vor dem abschließenden Lied „Wir sind Lutheraner“ überreicht die Seydaer Künstlerin Conny Sackwitz jedem der ungefähr 30 Gottesdienst-Besucher eine handgefertigte Karte mit den ersten drei Versen vom Psalm 148. Mit der darunter befindlichen Abbildung möchte die Künstlerin die Vielfalt der beiden Sprachen ausdrücken. Sie selbst beherrsche zwar nicht die mit jedem Farbstrich dargestellten 24 Vokabeln, doch wenn Menschen aus zwei Ländern gemeinsam Gottesdienst halten, funktioniere die Verständigung mit wesentlich weniger Fremdsprachenkenntnissen.

Gelebte Traditionen

Der Besuch der dänischen Delegation mit der Bischöfin an der Spitze ist mit Traditionen verknüpft. Der gemeinsame Auszug von der Kirche bis auf das nahe gelegene Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Gentha gehört dazu. Auf dem kurzen Weg bis zum Ziel wird sogar ein Liedchen angestimmt. Seitlich vom Gerätehaus geht es zu wie bei einem Familientreffen. Es wird sich gedrückt, umarmt, die Hände geschüttelt. Das Büffet ist fertig, Feuerwehrmann Frank Dölz sorgt für die musikalische Unterhaltung und erklärt in einer kurzen Pause, dass er gern jeden Musikwunsch erfüllt. „Jetzt machen wir es uns gemütlich“, ruft er den weit gereisten Gäste zu und stimmt den nächsten Song an.

Von der Kirche geht es gemeinsam auf das Gelände der Ortsfeuerwehr. (Foto: Thomas Tominski)

Ortswehrleiter Marco Kralisch ergänzt, dass die Leute „hier sofort ins Gespräch kommen“ und das gemütliche Beisammensein schätzen. Schnell zu Ende gegangen sei hier noch nie eine Feier. „Obwohl ihr uns kennt, werden wir immer wieder eingeladen“, scherzt die Bischöfin, die sich sofort „unters Volk“ mischt. „Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr funktioniert super“, so Meinhof.

Kleine Anekdote am Rande: Organist Franz Meinhof wollte es dem Publikum nicht zumuten, auf der verstimmten Orgel zu spielen. „Wir halten das aus“, schallte es von den Kirchenbänken.