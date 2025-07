Bei einer Kontrolle wurden Keime im Mineralwasser aus einem Brunnen in Sachsen-Anhalt gefunden. Die Abfüllung ist hier erst seit zwei Jahren in Betrieb. Warum Verbraucherschützer Parallelen zu einem anderen Skandal ziehen.

Jessen/MZ - Für die Region war es ein großer Gewinn: Vor zwei Jahren nahm der Mineralwasserproduzent Roxane seinen Standort in Jessen (Landkreis Wittenberg) in Betrieb. 50 Millionen Euro flossen so nach Sachsen-Anhalt, zum feierlichen Produktionsstart der Quelle „Clara“ reiste damals auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an. Die Firma mit französischem Mutterkonzern nutzt drei 100 Meter tiefe Brunnen. Über 50 Mitarbeiter waren hier zum Produktionsstart beschäftigt, bis zu 350 Millionen Flaschen mit Mineralwasser werden hier seitdem jährlich befüllt und verpackt. Nun wirft ein Vorfall zum ersten Mal schlechtes Licht auf den relativ jungen Standort.