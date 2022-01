Unvernunft verschafft Schweinitzer Entsorger Mehrarbeit

Schweinitz/MZ - Tausende ausgediente Weihnachtsbäume wurden inzwischen von Mitarbeitern der Remondis Wittenberg GmbH abgefahren. Auf dem Betriebshof in Schweinitz werden sie geschreddert und letztlich wird aus ihnen Kompost. Der Landkreis Wittenberg ermögliche seinen Einwohnern, dass die Weihnachtsbäume von den angegebenen Sammelstellen kostenfrei abgeholt werden. Das bezieht sich auf den ganzen und völlig abgeputzten Baum, sagt Geschäftsführer Mario Fromm. Vom Unternehmen entsorgt werden die Städte Annaburg, Jessen, Zahna-Elster und Orte im Wittenberger Bereich bis nach Straach.

Müllsäcke dazwischen

Am vergangenen Freitag war erneut Abfuhrtermin in der Region, der letzte eigentlich. Normalerweise wäre das Thema Weihnachtsbaumentsorgung damit durch. Doch so ist es nicht. Geschuldet ist das der Unvernunft von einigen Mitbürgern. Das bereitet nicht allein Sorgen, sondern beschert dem Unternehmen zusätzliche Arbeit und verursacht höhere Kosten.

Zudem ist auf den Aufnahmen zu sehen, dass sich zwischen den grünen Nadeln blaue Säcke befinden, die jeweils ausgeschüttet werden müssen. In ihnen befinden sich häufig abgeschnittene Äste von Weihnachtsbäumen.

Der Geschäftsführer zeigt einige Bilder von Sammelpunkten der Weihnachtsbäume. Darauf ist sofort zu erkennen, dass dort nicht allein ganze Nadelbäume abgelegt wurden. An mehreren Stellen wurden sie zudem mit Ständer hingeworfen. Ab und an leuchtet auch noch Lametta an Ästen, was dort nichts mehr zu suchen hat. Zum Glück liege Lametta aktuell nicht im Trend beim Weihnachtsbaumschmuck, sonst wäre der Anfall und der Aufwand, um es aus dem Schreddergut herauszuholen, noch größer.

An einer Sammelstelle liegen neben Weihnachtsbäumen auch einige blaue Säcke. Foto: Remondis

Viel mehr Handgriffe

Zudem musste registriert werden, so Mario Fromm, dass an mehrere Sammelpunkten haufenweise Äste lose abgelagert wurden. Um diese Areale zu beräumen, sei wesentlich mehr Handarbeit erforderlich. Doch so sei die kostenlose Weihnachtsbaumentsorgung für die Bevölkerung des Landkreises nicht gedacht. Das sollte bedacht und berücksichtigt werden.

Zudem können die Mitarbeiter von Remondis darauf warten, dass unmittelbar nach der Abfuhr der Weihnachtsbäume sofort wieder welche an Sammelstellen liegen, obwohl doch jeder Haushalt per Abfallfibel über die Abfuhrtermine informiert wurde. Wer den Termin nicht einhalte oder der Meinung ist, er müsse seinen Weihnachtsbaum aus irgendeinem Grund selbst zerlegen, so Mario Fromm, der könne Bäume oder deren Reste kostenlos zu Remondis in die Großkorgaer Landstraße bei Schweinitz bringen.