Unterabteilung des SV Grün-Weiß Annaburg weiht neue Hochsprunganlage ein

Frühlingsfest der Athleten: Was nicht zur Ausrüstung gehört und welche Ziele der Trainerin bleiben.

Annaburg/MZ - „Weil Leichtathleten am Wochenende früh für ihre Wettkämpfe aufstehen“, begründet Trainerin Simone Gückel in ihrer Begrüßungsrede zum Frühlingsfest der Abteilung Leichtathletik des SV Grün-Weiß Annaburg die ungewöhnliche Terminwahl. Gefeiert wird mitten in der Woche, und doch sind die aufgestellten Tische und Sitzbänke im Annaburger Waldstadion gut besetzt.