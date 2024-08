Um welche Titel in Jessen geschossen wird

Jessen/MZ/gro. - In der Schützengilde Jessen sind einige Entscheidungen gefallen. Wenn Jessen das Schul- und Heimatfest feiert, dann wird auf der Anlage in der Mühlberger Straße um besondere Ehren geschossen. Ermittelt wurden auch die Schützenkönige bei den Damen und den Herren.

Die Schützenscheiben konnten Annett Roedler und Uwe Kirchhof in Empfang nehmen. Erste Hofdame ist Diana Homolka, zweite Hofdame Simone Gaster, erster Ritter Jürgen Kase, zweiter Ritter Dirk Homolka. Als Bürgerschützenkönig, an dem Wettbewerb hatten sich 47 Leute beteiligt, wurde Torsten Schlüter ausgezeichnet, als Jungschützenkönig Hannes Bessel. Den Pokal des Schul- und Heimatfestvereins Jessen überreichte Astrid Hage-Hamatschek an Diana Homolka.

Neben der Auswertung der Schießergebnisse erfolgten mehrere Ehrungen engagierter Schützinnen und Schützen. Jürgen Carius wurde zum Generalleutnant befördert, der Vereinsvorsitzende Roland Gaster erhielt den Orden am Bande. Und Ehrenmitglieder der Schützengilde sind jetzt Dietmar Steinecker und Karl-Heinz Lehmann. Zuvor war des verstorbenen Ehrenmitglieds Jochen Hain, Mitgründer der Schützengilde Jessen, gedacht worden. Ihm zu Ehren wurde dreimal Salut geschossen.