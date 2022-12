In Jessen gesammelte Spenden gehen auf den Weg nach Kiew

Verein „Jessen hilft“ räumt Spendenlager und lässt die Sachen direkt in die Ukraine bringen. Wie Initiator Robert Kühn die Situation beschreibt.

Jessen/MZ - Eifriges Gewusel herrscht am Mittwoch an der früheren CNC-Halle des Unternehmens Preuss in der Jessener Hennigstraße. Jetzt gehört sie Stephan Wittig. Das derzeit leerstehende Gebäude dient dem Verein „Jessen hilft“ als Lager. Gestern werden die seit den vergangenen Wochen hier aufbewahrten Spendengüter noch einmal gesichtet, endgültig verpackt und auf einen vor dem Tor wartenden Lkw verladen.