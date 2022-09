Pflege im Landkreis Wittenberg "Mein Sohn wird sterben" - Warum ein Vater aus Elster zum Fachmann für Behinderung wird

Benjamin Jakoby und seine Frau pflegen seit fünf Jahren ihr schwerstbehindertes Kind. Dass der kleine Joel noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder. Welche Ziele der junge Vater aus Elster im Landkreis Wittenberg hat, was ihn antreibt und warum er sein Wissen anderen zur Verfügung stellt.