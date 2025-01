Annaburg/MZ. - Kurz vor dem Ende der feierlichen Verabschiedung rollen bei Antje Berger dann doch die Tränen. Die 63-jährige Chefin der Annaburger Grundschule „Michael Stifel“ ist sichtlich gerührt von so viel Sympathie, genießt jede Sekunde beim Gang durch das Spalier, klatscht Hände ab, drückt jeden Schüler vor ihrem Gang in den Ruhestand. „Das ist alles noch unreal. Es ist so, als ob ich über einen anderen Menschen spreche“, meint Antje Berger, die 16 Jahre an der Spitze der Bildungseinrichtung gestanden und hier 700 Schüler unterrichtet hat.

