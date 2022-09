Wie ist die 67-Jährige ums Leben gekommen? Ermittlungen zum Tod einer MZ-Zustellerin - Polizei befragt Anwohner in Groß Naundorf

Mitte August wurde eine 67 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus in Groß Naundorf gefunden. Die Polizei steckt noch immer in den Ermittlungen zum Tod der MZ-Zustellerin.