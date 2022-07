Teurer Autokauf im Jessener Land

Egbert Krüger, Seniorchef von Reifen-Krüger in Prettin, verkauft die Gebrauchtfahrzeuge auf seinem Hof ungern an ferne Autohäuser.

Jessen/MZ - „Für einen neuen Wagen habe ich das Geld zusammen. Auf einen gebrauchten muss ich noch eine Weile sparen.“ Mit diesem Satz, der aus DDR-Zeiten stammen könnte, umreißt Ronny Grunert die aktuelle Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Zugegeben, er, der Satz, ist (noch) etwas zugespitzt. Aber: „Es gibt keine vernünftigen Gebrauchtfahrzeuge auf dem Markt. Wenn man was bekommen kann, dann ist es so teuer, dass der Kunde nicht mehr bereit ist, das zu zahlen“, konkretisiert der Betreiber des „Bosch Car Service“ in der Rehainer Straße in Jessen seine obige Bemerkung.