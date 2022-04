Team um Prettinerin Sandra Hainke bietet wieder Chancen für Schnäppchen

Zum 20. Mal haben Eltern und Großeltern in Prettin Gelegenheit, ihre Kleinen preiswert auszustatten. Wie das ankommt.

Prettin/MZ - „Manchmal findet man Stücke, die nicht mehr im Handel, aber sehr schön sind“, findet Marcel Schönfelder. Gemeinsam mit Partnerin Katrin Döring und Tochter Carlotta, erst 14 Wochen jung, schaut der Prettiner über die Auslagen im Gemeinschaftshaus der Elbestadt. Und Susann und Carsten Strube bestätigen: „Die Kleinen wachsen so schnell aus den Sachen raus. Und deshalb kann man nicht genug Schnäppchen erhaschen.“ Gerade in heutiger Zeit, in der die allgemeine Preisspirale sich rasant nach oben dreht.