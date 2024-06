Fliegerhorst Holzdorf Sven Wiese macht Karriere bei der Bundeswehr - Wie ihm das gelingt und was Besucher zum Tag der Bundeswehr am Samstag wissen sollten

Sven Wiese hat seine Laufbahn als Soldat begonnen. Jetzt versieht er seinen Dienst im Fliegerhorst Holzdorf, der am Samstag zum Tag der Bundeswehr für Interessierte geöffnet ist. Was an diesem Tag alles geboten wird und was Besucher beachten müssen.