Jan Janisch aus Mellnitz veranstaltet am 18. Januar in Wittenberg einen Wolfsschutz-Gipfel. Wer ihn bei der Durchführung unterstützt und welche Hilfe der 43-Jährige Nutztierhaltern anbietet.

Am 18. Januar dreht sich in der Wittenberger Leucorea von 12 bis 18 Uhr alles um das Thema Wolf.

Mellnitz/MZ. - Das Thema Wolf beschäftigt Nutztierhalter, Jäger und Artenschützer seit Jahren. „Es funktioniert nur im guten Miteinander“, sagt Wildtierfotograf Jan Janisch aus Mellnitz bei Seyda, der in der Region aufgrund seiner perfekten Tarnung auch als „Geist des Waldes“ bekannt ist. Auf dem Wolfschutzgipfel am 18. Januar in der Wittenberger Leucorea wird Janisch einerseits Aufklärungsarbeit in Sachen funktionierende Strukturen im Wolfsrudel betreiben, andererseits sieht er sich als Vermittler, um die verschiedenen Interessenlagen unter einen Hut zu bekommen.