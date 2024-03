Wiedermal stehen bei der MEG in Jessen die Bänder still.

Jessen/Leissling/MZ/TI. - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten bestreikt derzeit immer wieder die Mitteldeutsche-Erfrischungsgetränke-Gesellschaft (MEG) der Schwarz-Gruppe. So haben am Donnerstagabend um 22 Uhr erneut die Beschäftigten in Leißling die Arbeit niedergelegt, am Freitag folgten um 6 Uhr die Kollegen in Jessen. „Die Streikbeteiligung ist sehr hoch“, teilt dazu die Gewerkschaft mit. Mittlerweile sei die Arbeit für insgesamt 50 volle Schichten niedergelegt worden. Laut dem Jessener Streikleiter Ingolf Fechner sind die aktuellen Ausstände bis Samstag morgen um 6 Uhr angesetzt.