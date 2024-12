In Groß Naundorf im Kreis Wittenberg wird jeden Tag vor Weihnachten ein besonderes Türchen geöffnet. Was als Idee beim Kaffeeklatsch begann, hat die Einwohner näher zusammengebracht.

Stärkt den Zusammenhalt - in Groß Naundof wird der gesamte Ot zum Adventskalender

Groß Naundorf/MZ. - Die große Halle der Spedition Auch ist voller Menschen. Es herrscht Volksfeststimmung. Eine Tasse voll Glühwein oder Punsch nach der anderen geht über den Tresen, an den Bierzelttischen wird laut gelacht und dann marschiert auch noch der Nikolaus herein und verteilt bunte Leuchtstäbe an die Kinder. Die wiederum singen als Dank für den Bartträger eine weiße Weihnachtszeit herbei: „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst Du geschneit“, trällern die jungen Kehlen.