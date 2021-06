Sprung aufs Siegerpodest in Prettin

Prettin - Die Erleichterung ist deutlich zu spüren. „Endlich mal nicht Vierter“, sagen Schulleiterin Sylvie Ebermann und Sportlehrerin Viola Klick wie auf Kommando und zeigen stolz auf die Urkunde. Beim landesweiten Sportabzeichenwettbewerb der Sparkasse hat die Grundschule Prettin in der Kategorie bis 100 Kinder (91) mit 81,61 Prozent Teilnehmer den zweiten Platz belegt und als Lohn 282,50 Euro erhalten. „Das Geld“, verrät die Chefin, „wird in neue Spielgeräte investiert.“

Das sei ein toller Erfolg, ergänzt Viola Klick, die sich noch an die enttäuschten Kinder erinnern kann, als die Bildungseinrichtung beim vom Kreissportbund organisierten Wettbewerb „Grundschulen machen sich fit“ den eingangs erwähnten vierten Platz belegt hat. „Jetzt haben wir ein neues Ziel“, schiebt sie hinterher und zeigt dabei auf die von KSB-Präsident Uwe Loos überreichte Urkunde. Soll heißen: Prettin greift im Herbst nach den Sternen.

Kleine Überfliegerin

Die Überfliegerin bei der Aktion der Sparkasse - die Wettkämpfe sind im September 2020 auf dem Schulsportplatz über die Bühne gegangen - ist Luna Wunderlich gewesen. Die Neunjährige aus der dritten Klasse hat in allen vier Disziplinen (Sprint, Weitsprung, Ausdauerlauf, Schlagballweitwurf) jeweils den ersten Platz belegt. „Das ist eine sehr sportliche Familie“, klinkt sich die Direktorin ein, denn auch ihr Bruder Leon hat schon den Supersprinterwettbewerb des Landkreises gewonnen.

Das Mädchen erzählt, dass es zum Leichtathletik-Team des SV Grün-Weiß Annaburg gehört und der Sprint seine Schokoladendisziplin sei. „Ich springe in meiner Freizeit auch gern Trampolin“, sagt sie und fügt an, dass es für die Schule super ist, einen Platz auf dem Siegerpodest belegt zu haben. „Das Geld haben sich die Kinder wirklich erkämpft“, lobt Ebermann alle Schüler, die an diesem Wettkampf teilgenommen haben. Die Chefin vergisst aber auch die Kinder nicht, die aufgrund einer Sportbefreiung den Wettkampf nur als Zuschauer verfolgen konnten. Direktorin und Sportlehrerin bedanken sich bei allen Eltern, die am Wettkampftag helfend zur Verfügung gestanden haben.

Glückliche Vorsitzende

Zu den Gratulanten zählen auch Andreas Hotek, Sportabzeichenverantwortlicher beim KSB, und Anja Gutzmer, Vorsitzende des Schulfördervereins. Hotek erzählt, dass er im September 2020 als Prüfer persönlich vor Ort gewesen sei und es erstaunlich ist, „dass so eine kleine Schule solch ein tolles Ergebnis erzielt hat“. Es haben, erklärt der KSB-Mann den Erfolg, alle fleißig daran mitgearbeitet - Schüler, Lehrer und Förderverein.

Bei der nächsten Auflage im September kommt er wieder nach Prettin, gibt Hotek ein Versprechen ab. Anja Gutzmer bedankt sich für das Lob und weist auf den schicken Sportplatz hinter dem Naturgarten. „Darum haben wir lange gekämpft. Der zweite Platz beweist doch, dass es sich gelohnt hat“, so die Vorsitzende, die hofft, dass der Bildungseinrichtung im Herbst „wieder viele sportliche Kinder“ zur Verfügung stehen.

Kreissportbund-Chef Uwe Loos, der neben der Urkunde noch einen Blumenstrauß mitgebracht hat, betont, dass sich am Wettbewerb in der Kategorie bis 100 Kinder insgesamt 14 Grundschulen aus Sachsen-Anhalt beteiligt haben. Mit dem gezeigten Engagement habe sich Prettin die 282,50 Euro redlich verdient.

„So“, ruft Ebermann in die Runde, „jetzt ist Pause.“ Die Kinder rennen über den Pausenhof und beweisen, dass sie auch in ihrer Freizeit sportlich sind. (mz)