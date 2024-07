Zur ersten Veranstaltung innerhalb des 199. Schul- und Heimatfestes in Schweinitz ist am Sonntag auf dem Sportplatz eingeladen worden. Wobei sich die Gäste vergnügen konnten.

Am Stand der Arbeitsgruppe „Swinze“ bei der ersten Familien-Olympiade am Sonntag hat es Mädchen und Jungen auch Spaß gemacht, das Bild vom Wappentier der Stadt Schweinitz richtig zusammenzusetzen.

Schweinitz/MZ. - Das 199. Schul- und Heimatfest in Schweinitz läuft. Am Sonntagnachmittag hat es Dirk Nowak, Vorsitzender des Heimatfestvereins der Stadt Schweinitz, offiziell eröffnet. Geschehen ist das auf dem Sportplatz, auf dem diesmal nicht allein Turniere im Volleyball und Fußball (Kleinfeld) ausgetragen wurden, sondern auch die erste Familien-Olympiade gestartet wurde, um auch Mädchen und Jungen zum Festauftakt Möglichkeiten für Spaß und Unterhaltung zu bieten.

16 Teams treten an

Bereits zur Eröffnung hatten sich viele auf dem gepflegten Areal in der Nachbarschaft von Kindertagesstätte und Grundschule eingefunden. Auch am Haus des Heimatfestvereins am Festplatz waren die Vorbereitungen getroffen, um die Gäste zu versorgen. Acht Volleyball- und acht Fußballmannschaften haben sich um bestmögliche Ergebnisse bemüht.

Acht Mannschaften haben sich am Volleyballturnier in Schweinitz betetiligt. Jeder spielte gegen jeden. (Foto: Grommisch)

Zwischen deren Plätzen waren die Stationen der Familien-Olympiade aufgebaut. Die Arbeitsgruppe „Swinze“ des Heimatfestvereins wartete mit verschiedenen Spielmöglichkeiten auf, an denen sich nicht allein Mädchen und Jungen versuchten, sondern auch Erwachsene. Das Wetter sei bestens geeignet für solch eine Veranstaltung, freute sich Doris Puhlmann. Preise lagen bereit, so selbst gefertigte Anstecker. Und auch zwei Puzzles konnten zusammengesetzt werden, darauf natürlich das Wappentier der Stadt Schweinitz, das Schwein. Wenige Meter weiter lud die Jugendfeuerwehr dazu ein, mit einer Kübelspritze auf ein „brennendes Haus“ zu zielen und so ein Gefühl zu bekommen, dass es gar nicht so einfach ist, den Wasserstrahl punktgenau zu lenken, vor allem, wenn ihn noch eine Windböe beeinflusst. Einige Meter weiter hatten die Schweinitzer Angler auf ihre Freizeitbeschäftigung aufmerksam gemacht. Wer wollte, konnte sich im Casting ausprobieren. Da wurde keine Auswahl für eine Show getroffen, sondern Interessierte konnten sich im Castingsport ausprobieren. Es wird versucht, mit Angeln und einem Gewicht an der Schnur ein Ziel zu treffen. Auch eine kleine Ausstellung war aufgebaut, die einen Eindruck von der Entwicklung des Angelsports in den vergangenen Jahrzehnten vermittelte.

Ehre für die Besten

13.30 Uhr war der Auftakt eröffnet worden, gegen 18.15 Uhr erfolgte die Siegerehrung der besten Mannschaften. Bei den Fußballern siegte Traktor Jessen vor den Senioren des Arnsdorfer Weges und den Junioren des Arnsdorfer Weges. Im Volleyball hatte sich das Team „Ballin wie Benny Blanco“ den ersten Platz gesichert vor den Schweinitzer Männern und den Killerbienen.

Dirk Nowak und seine Mitstreiter freuten sich über den guten Zuspruch bei diesem Festauftakt. „Das wurde gut angenommen“. Seine Bewertung der ersten Veranstaltung des Traditionsfestes, das bis zum 15. Juli gefeiert wird, falle „rundherium positiv“ aus. So dass eine Wiederholung der Familien-Olympiade im kommenden Jahr wohl wahrscheinlich ist. Einen großen Dank richtete der Vereinsvorsitzende auch an die Mitglieder der Gemeinschaft, die sich um die Versorgung der Gäste gekümmert haben und gut zu tun hatten.