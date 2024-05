Viele Sponsoren geben Objekte für die Versteigerung zur Finanzierung des 10. Zeltlagers in Elster. Was die Organisatoren überwältigt und was alles unter den Hammer kommt.

Elster/MZ. - „Ich hoffe, dass ganz viel bei rumkommt!“, sagt Katrin Richter, Inhaberin des „Stöffchen und Mehr“. Diesem Wunsch schließt sich Annette Lauterbach sofort an. Die beiden Elsteranerinnen gehören zu den vielen Sachspendern, die für die anstehende große Auktion am kommenden Freitag, 31. Mai, einen Beitrag leisten wollen. Der Erlös soll Kindern aus dem gesamten Kreis die Teilnahme am 10. Zeltlager in Elster finanzieren.

Katrin Richter hofft, dass mit ihren Sachspenden bei der Auktion viel Geld für das Zeltlager zusammenkommt. (Foto: Annette Schmidt)

Die Auktion unter dem Motto: „3-2-1-Deins“ wird Marco Trabitz, Vereinschef des Elsteraner Kanuvereins, um 16 Uhr auf dem Gelände des Jugendclubs „Zuflucht“ eröffnen. „Der Kanuverein hat zu seinem 40. Kanufest bereits für die Kinder gesammelt“, berichtet Jugendclubchefin Sabine Hoffmann, die im Namen der Jugendlichen die Spenden entgegennimmt. Sie weiß, dass einige Familien die 200 Euro für eine Woche Zeltlager finanziell nicht stemmen könnten. Umso dankbarer ist sie für die „überwältigende Hilfsbereitschaft“ der Spender.

Garry Müller (Mitte) hat mit Marco Trabitz beim 40. Kanuvereinsfest in Elster über 220 Euro gesammelt. (Foto: Sabine Hoffmann)

Neben Sponsoren haben sich für das ein oder andere Objekt auch Kaufinteressenten bei ihr gemeldet. Die Bilder der Graffiti-Künstler um Marvin Bieß – die seit vielen Jahren Projekte mit den Jugendlichen im Stadtgebiet von Zahna-Elster umsetzen – wurden von Andreas und Kerstin Finsterbusch erworben. Dass die Bilder am Freitag trotzdem versteigert werden, liegt daran, so Sabine Hoffmann, dass das Paar keinen Platz für die Bilder hätte und anderen die Chance geben wolle, die Bilder zu ersteigern.

Die Graffiti-Künstler um Marvin Bieß, die seit Jahren mit den Jugendlichen arbeiten, spenden Bilder. (Foto: Sabine Hoffmann)

Ebenso wie die Clubchefin sind auch die jungen Besucher von der großen Spendenbereitschaft überrascht und dankbar. „Das ist so toll, was die Leute für uns machen“, sagt Jonas Röcklebe bei der Spendenübergabe der Mitarbeiter der „Anker-Apotheke“.

Petra Müller von der gleichnamigen örtlichen Firma für Poolbedarf zählt zu den langjährigen Unterstützern. (Foto: Sabine Hoffmann)

Das gesamte Geld wird eins zu eins in das Sommerferienprojekt einfließen und vielen Kindern eine unvergessliche Woche ermöglichen.

Annette Lauterbach stellt farbenfrohe handgefertigte Strickwaren zur Verfügung. (Foto: Annette Schmidt)

Bei der Auktion werden viele verschiedene Objekte unter den Hammer kommen. Die hoffentlich viele freigiebige Bieter finden werden.

Ralf Wroblewski hat für die Versteigerung eine bunte Auswahl in den Jugendclub gebracht. (Foto: Sabine Hoffmann)

Das Angebot wird auf alle Fälle groß sein. Von selbst gestrickten Socken über ein Fahrrad – das eines der Jugendclub-Kinder gesponsort hat – bis hin zu Kuscheltieren, Kissen und einem signierten Fußball von einem der jüngsten Schiedsrichter des Kreises, Ben Szczegula, kann bestimmt jeder etwas finden.