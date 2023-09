Mitarbeiter der DRK-Tagespflege Jessen unterhält sich mit den Tagesgästen über dessen Bedeutung. Was zwei Frauen aus Elster passiert ist.

Spannende Sekunden in Jessener Tagespflege - Warnton geht pünktlich los

Jessen/MZ - „Ich hole gleich den Sekt“, meint Denny Jenzig scherzhaft und schaut gleichzeitig auf Smartphone und „Piepser“, den er als Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Seyda stets am Gürtel trägt. Die Sekunden verrinnen, es ist ganz still im Gemeinschaftsraum der DRK-Tagespflege Jessen. Pünktlich um 11 Uhr geht am Bundesweiten Warntag der Notfallalarm los.