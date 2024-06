Der Diest-Hof in Seyda lädt am Sonnabend zu seiner traditionellen Veranstaltung ein. Was geboten wird und was Diakon Andreas Gebhardt besonders wichtig ist.

Seyda/MZ. - An diesem Sonnabend werden die Feierlichkeiten zum 134. Schul- und Heimatfest in Seyda eingeleitet. Traditionell lädt der Diest-Hof, die Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, zum Auftakt zum Sommerfest ein. Es beginnt um 14 Uhr und steht diesmal unter dem Motto „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1. Korinther 16,14).

Das Sommerfest werde immer am dritten Sonnabend im Juni begangen, sagt Diakon Andreas Gebhardt, Leiter des Diest-Hofes. Daran ändere auch nichts, dass in diesem Jahr „Luthers Hochzeit“ auch auf dieses Wochenende verschoben wurde. In Seyda werde am dritten Sonnabend festgehalten. Zumal in der Woche darauf dann die Hauptveranstaltungstage des Seydaer Heimatfestes sind.

Auf dem Diest-Hof wird seit Monaten schon das Sommerfest vorbereitet. Zur Eröffnung wird gepfiffen und getrommelt, denn der Spielmannszug Seyda spielt auf, bevor Kuratoriumsvorsitzende Martina Schwarzer das Fest eröffnet. Darauf folgt eine Andacht mit Superintendentin Gabriele Metzer. Um die „Königin der Farben“ geht es im Sommerstück, das von der Theatergruppe aufgeführt wird. Sie trägt nicht mehr den Namen „AugustinusDiestler“, sondern sie hat sich vor wenigen Tagen umbenannt, wie Andreas Gebhardt wissen lässt. Die Gruppe nennt sich jetzt „Glücksraketen“ und hat nicht mehr allein Mitglieder aus dem Diest-Hof und dem Augustinuswerk, sondern auch von der Lebenshilfe in Dessau. Die nächsten Programmpunkte gestalten ab 15.30 Uhr das Puppentheater „Quaiser“ mit dem Stück „Die diebische Waldhexe“ und die Trommelgruppe des Diest-Hofes. Bereits ab 15 Uhr unterhält DJ Thomas Glück in der Scheune beim Kaffeetrinken. Eine Tanzgruppe aus Dessau tritt gegen 16.30 Uhr auf. Die Unterhaltung am Abend übernehmen Thomas Glück sowie die Flashdance-Partyband.

Es sei ein Fest für die Bewohner und ihre Angehörigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Freunde der Einrichtung und alle Interessierten. Bei der Vorbereitung werde darauf geachtet, das möglichst für jeden etwas dabei ist. So wird es für Kinder Spielangebote geben, eine Hüpfburg wird aufgebaut sein. Das wichtigste Anliegen des Sommerfestes sei für ihn, so Andreas Gebhardt, dass Barrieren abgebaut werden zu Menschen mit Behinderungen und zu Einrichtungen, in denen sie leben und arbeiten. Und wenn beim Fest Jüngere Fragen zur Arbeit auf dem Diest-Hof haben, so werden sie am Sonnabend darauf Antworten bekommen.

Auf dem Areal werden auch verschiedene Stände aufgebaut sein, so für die Versorgung, aber es wird auch Bücher, Bastel- und Töpferarbeiten, Korbwaren geben, Auskünfte zu Kräutern, sowie Schmuck, Naturseifen, Holzartikel und vieles mehr.