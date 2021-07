Sommerfest Axien in kleinerem Rahmen

Axien - Der Axiener Heimatverein und das Gasthaus „Zur Friedenseiche“ im Ort - es fungiert als offizieller Veranstalter wegen der rechtlichen und hygienischen Anforderungen - freuen sich, trotz der schwierigen Situation in diesem Jahr zum (kleinen) 46. Sommerfest vom 17. bis 18. Juli in Axien laden zu dürfen. Die aktuellen Bestimmungen erlauben es, dass nun recht kurzfristig ein Fest organisiert werden konnte, obwohl es lange nicht danach aussah.

Start mit Disco

Los geht es an diesem Samstag ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) mit der Titan-Discothek. DJ René Ritscher aus Neuhirschstein begleitet schon seit einigen Jahren die Axiener Feste musikalisch und als Moderator und versteht es perfekt, den Musikgeschmack des Publikums zu treffen.

Am Sonntag lädt traditionell Walter Fromm mit den Elbaue-Musikanten ab 11 Uhr zum Frühschoppen (Einlass ab 10 Uhr). Weiterhin steht an diesem Tag den Kindern der Neugierexpress aus Oberschöna zur Verfügung. Das heißt, Beschäftigung mit Spaß, wo er hingehört. Die Kinder sind gefordert, Naturwissenschaftliches mit Kopf und Hand zu begreifen und an zahlreichen Stationen Technik auszuprobieren. In kindgemäßen Exponaten wird dazu mit Spaß das Interesse an Physik, Chemie und Mathe geweckt. Des Weiteren sorgen Versorgungseinrichtungen für das leibliche Wohl.

Nachweis muss sein

Karten können noch an der Abend-/Tageskasse erworben werden. Jeder Besucher des Festes muss sich registrieren. Zudem muss ein schriftliches Testergebnis eines negativen Tests vorliegen bzw. ein Genesenen- oder Impfnachweis.

Am Samstag von 18 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 11 Uhr werden Tests mit Bescheinigung kostenlos am Einlassbereich durchgeführt. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Test gegen Entgelt möglich. Minderjährige bis 14 Jahre sind von der Registrierung sowie Testpflicht und Jugendliche bis 18 Jahre von der Testpflicht befreit! Ein Dankeschön für die Unterstützung sagen die Organisatoren dem Pflegedienst Däumichen, der Industrielackierung Danny Schmidt sowie der Allianz-Vertretung Hanisch und Lieske GbR. (mz)